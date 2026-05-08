4月27日から配信開始されたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、初週から「今日のシリーズTOP10（日本）」で1位を獲得するなど、上々の滑り出しを見せている。カリスマ占い師の故・細木数子の人生をドラマ化した本作。かつて一世を風靡した細木がどのような人生を歩み、“視聴率女王”に君臨したのかなどを描いていく。戦後の日本で飢えに苦しみ、その後も様々な修羅場を生き抜いてきた数子は、肥大化した自らの欲を満たす