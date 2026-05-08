歌舞伎俳優の市川染五郎が８日、東京・日生劇場で行われた主演舞台「ハムレット」（９〜３０日）の囲み取材に當真あみ、石川凌雅、横山賀三、梶原善、柚香光、石黒賢らと出席した。人間の苦悩を描いたシェイクスピア劇「ハムレット」を世界で活躍する演出家のデヴィッド・ルヴォー氏が現代的に演出。デンマーク王子・ハムレットを演じる染五郎は「１か月の稽古で魂を吹き込んできたハムレットがようやく初日を迎えます。お客様