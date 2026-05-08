《かねてより病気療養のところ、2026年5月6日14：23.逝去いたしました。享年72歳でした》（原文ママ）──5月7日、俳優の大葉健二さんが亡くなったことを提携事務所が発表した。【写真】声優、役者として活動している大葉健二さんの娘・新葉尚さん。『宇宙刑事ギャバン』が飾られた祭壇なども大葉さんは1982年放送の『宇宙刑事ギャバン』（テレビ朝日系）でギャバン役の一条寺烈を演じ、特撮ドラマで活躍した。しかし、2018年5