元日向坂46の潮紗理菜（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。五輪2大会連続で卓球女子日本代表選手の誕生日を祝った。自身のインスタグラムで「少し前に美宇ちゃんと」と題してつづり始めた。「改めてお誕生日おめでとうでした。ずっと笑っていたな〜！！気付いたらあっという間。みうちゃんの頭からブロッコリー生えてるみたいな写真になった笑」と笑っている平野の“奇跡の1枚”を公開した。最後に「楽しい時間