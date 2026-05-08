NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。オリックスは宮國凌空投手を一軍登録しました。宮國投手は東邦高から23年育成ドラフト3位でオリックスに入団したプロ3年目20歳右腕。昨季は二軍で18試合に登板し、チーム2位の6勝を記録。今季はファームで7試合に先発登板し4勝1敗、防御率2.63という成績を残し、5日に支配下登録を果たしていました。この日の日本ハム戦でプロ初の先発マウンドにたつ予定です。