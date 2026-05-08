2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/12/29）。【画像多数】米軍に手当されカメラをにらむ自決しようとした女性、 血のにじむ我が子を抱く母親… AIと人間の力でカラー化した沖縄戦の写真を見る（全64枚）＊＊＊戦後80年を迎えた2025年が今、終わろうとしている。戦争を直接知る世代が少なくなっていく中で、当時の記憶をどう継承して