ケイト・ロータスが８日、ＲＩＺＩＮ．５３（１０日・ジーライオンアリーナ神戸）の試合前インタビューに参加し、ケイティ・ペレスとの対戦に向けて意気込みを口にした。開口一番「いつも通りお腹すいたなと言う感じですね」と報道陣を笑わせた。柔術黒帯を持つ相手とＭＭＡルールで５分３ラウンド。動画を見て研究する中で「すごい柔術ムーブではない」と分析し「リラックスした自分を見せられたらと思います」と自然体で戦い