ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が寄港する予定のカナリア諸島のテネリフェ島には、加賀記者がいます。現地はどのような状況でしょうか？私はクルーズ船が寄港する予定の港の近くにきています。今はこちらは朝ですが、昼過ぎには港の方でクルーズ船の寄港に反対する人たちによるデモが予定されています。カナリア諸島自治州政府は、クルーズ船は接岸せずに沖合で停泊する予定だと発表していて、そういった情報が