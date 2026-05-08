駄菓子専門店「日本一のだがし売場」（岡山県瀬戸内市長船町東須恵）を運営する食品卸の大町（同所）は、地元産のトウモロコシを原料に使ったウイスキー造りに乗り出した。製造は宮下酒造（岡山市中区西川原）が担当、大町の所在地・長船町地区が誇る日本刀をイメージし「名刀ウイスキー」と名付け、2029年に発売する計画だ。【写真】児童たちがトウモロコシの収穫体験大町は25年、農業法人を立ち上げ、地元の休耕田再生や耕作放棄