おかゆが、6月17日にリリースするニューシングル『サヨナラ嘘／愛の道草』のジャケット絵柄3タイプ6種類を公開した。 （関連：【画像あり】おかゆ、ニューシングル『サヨナラ嘘／愛の道草』のジャケット絵柄3タイプ6種類） 今作のCDの外装は両面ジャケットのデザインとなっており、表側に“サヨナラ嘘”ジャケット、裏側に“愛の道草”ジャケットがデザインされている。「サヨナラ嘘」は、彼女の創作活動