知人の女性を脅迫したとして山形市の５０代の無職の男が８日逮捕されました。 男は自宅を訪れた警察官に「女性の家族を皆殺しにする」などと話して男の知人女性に伝えるよう言い、脅迫していました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは山形市小白川町の無職の男（５０）です。 警察によりますと、男は７日の午後６時４８分ごろ、山形市小白川町５丁目にある自宅で、警察官を介し、知人女性を脅迫した疑いが持たれています。 男は警察