9日は、地域によって天気傾向が分かれそうです。薩摩地方は、朝に雲が広がる所がありますが雨はなく、昼前から晴れ間が出るでしょう。朝と日中の気温差が大きくなりそうです。大隅地方も朝は曇りますが、次第に雲が取れて晴れ、天気の崩れはなくお出かけに問題はなさそうです。種子島・屋久島地方は、朝から夕方にかけて雲に覆われますが、にわか雨の可能性は低く、夜は晴れ間が出る見込みです。一方、奄美地方は、大気の状態が