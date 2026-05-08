＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第2ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、プロ2年目の大久保柚季がトータル5アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】体操選手かな？あまりにもキレイな金澤志奈のバンザイ2打差2位タイに荒木優奈と17歳アマチュアのオ・スミン（韓国）。3打差4位タ