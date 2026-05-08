今週（5月1日～5月7日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：停戦期待とAI決算を追い風に堅調推移 ビットコインは、ホルムズ海峡を巡る緊張によって上値が重くなる局面はありながらも、中東紛争の解決や米企業決算への期待が根強く、総じて堅調に推移した。 週前半は中東リスクが再び意識された。ホルムズ海峡では韓国船舶を含む商船で爆発や火災が伝わり、UAE周辺でも緊張が高まる中、決算期待に支えられていた米