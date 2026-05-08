NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。楽天は九谷瑠投手と藤井聖投手を1軍登録しました。ドラフト6位ルーキー九谷投手は楽天で唯一開幕一軍をつかむと、3試合に登板し、防御率2.25の活躍です。藤井投手は4月17日のロッテ戦で今季初先発し6回92球を投げ、被安打2、5奪三振、1四球、無失点の好投。仲間の援護がなく勝ちは付きませんでした。