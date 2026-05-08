「ハンタウイルス」の集団感染が疑われているクルーズ船が、受け入れ先のスペイン・カナリア諸島に近づく中、現地の自治州知事は「船は接岸せず、沖合に停泊するだけだ」との認識を示しました。WHOのテドロス事務局長は7日、大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの感染が疑われている8人のうち、新たに2人の感染を確認し、感染者はあわせて5人になったと発表しました。スペイン政府によりますと、7日時点で船には日本人1人