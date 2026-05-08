お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（47）が7日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演し、お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）との“美大論争”による影響を明かした。土屋は先月に自身のインスタグラムで「念願の美術大学への進学が叶いました」と明かし、ラジオ番組などで進学先は日大芸術学部美術学科であることを公表。しかし日芸の先輩である太田は“土屋が合格したのは美大で