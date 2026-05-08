NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。ヤクルトはルーキー・石井巧選手を登録しました。2025年ドラフトの6位指名でヤクルトに入団した石井選手。これまでは作新学院高、中央大、NTT東日本と経てきた24歳の右打ち内野手です。ここまではファームの19試合に出場し、2本塁打を含む打率.327をマーク。四球も9つ選び、盗塁も3つ決めています。