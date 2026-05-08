将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。終盤戦へ向けて盤上の緊張感が最高潮に達する中、午後3時には両者にとって最後となる「おやつ」が提供された。【映像】何個でもいける？藤井名人が選んだみそまんじゅう藤井名人が午後のひとときに選んだのは、地元・能登