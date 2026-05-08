永平寺の貫首に就任した羽仁素道氏（左）、貫首を退任した南沢道人氏（いずれも大本山永平寺提供）曹洞宗大本山永平寺（福井県永平寺町）は8日までに、南沢道人貫首（98）が退任し、後任に羽仁素道副貫首（91）が就任したと明らかにした。ともに4月29日付。永平寺によると、南沢氏は長野県出身。2008年に副貫首、20年に貫首に就任したが、健康面の不安を理由に辞意を表明した。24年1月から2年間、曹洞宗の宗派トップである管長