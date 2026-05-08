21人が死傷した福島県の磐越道のバス事故で、運転手の男が逮捕されました。警察はバスを手配した会社を家宅捜索しました。過失運転致死傷の容疑で逮捕されたのは、新潟・胎内市の若山哲夫容疑者（68）です。若山容疑者は6日、郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転し、ガードレールなどに衝突。バスに乗っていた新潟県の高校生、稲垣尋斗さん（17）を死亡させ、17人の高校生にけがをさせた疑いです。若山容疑者は警察の調べに