5月5日のこどもの日に合わせて、日テレ野球中継「DRAMATIC BASEBALL」では、プロ野球・巨人の期待の若手、平山功太選手に子どもの頃の夢を聞いてみました。「プロ野球選手になりたかったです」幼稚園の頃から野球選手になりたかったという平山選手でしたが、幼稚園の頃はサッカーとリレー、走る練習しかしていなかったそう。幼稚園の年長になってソフトボールを始めてからは、父親と野球に関連する練習が多くなったそうです。「壁