昨年、今年のフェブラリーSで連覇を成し遂げ、5日の前走かしわ記念で4着だったコスタノヴァ（牡6＝木村、父ロードカナロア）は左前脚の球節前面に骨膜が出ていること、また第4中手骨の骨折が判明した。8日、社台グループオーナーズが全治3カ月と診断されたと発表。左前脚の歩様が思わしくないため、美浦トレセン診療所で検査を受け、詳細が分かった。かしわ記念の発進不良によりレース後、ゲート再審査を課された。この日、