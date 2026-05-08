俳優の川崎麻世が7日に自身のアメブロを更新。医師も驚くほど良好だった血液検査の結果を報告した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「料理研究家で食生活アドバイザーの妻の毎日の食事のおかげと自らの意識や適度な運動のおかげか病院での血液検査で医者も驚きの検査結果が出ました！」と報告。医師から「川崎さんパーフェクトですよ」「肝機能も全く問題なし」「やっぱり奥様のおかげで