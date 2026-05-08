任天堂は8日、人気ゲーム機「Nintendo Switch 2」の日本語・国内専用機について、1万円値上げすると発表した。任天堂によると、「Nintendo Switch 2」の現在の希望小売価格は4万9980円だが、5月25日から1万円値上げし、5万9980円になるという。またNintendo Switchの有機ELモデルも、3万7980円が4万7980円に、Nintendo Switchは3万2978円が4万3980円に、Nintendo Switch Liteも2万1978円が2万9980円に値上げする。値上げの理由につ