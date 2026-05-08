2度目の離婚が明らかになった女優の大河内奈々子（48）が8日、インスタグラムを更新。前向きな思いをつづった。大河内はカフェで撮影された自身の動画をアップし、「いつもありがとう」と感謝。「これから始まる事が楽しみでたまりません！こんな言葉があったBygones！」と、「過ぎ去ったこと」などの意味の英語を記し、ハッシュタグでは「#前向きに#親友に感謝」などと記した。大河内は15歳で「Seventeen」の専属モデルとしてデ