メルカリは5月8日、日本マクドナルドが5月15日から販売するハッピーセット「ちいかわ」の玩具付録について、安心・安全な取引環境が確保できないと考えられる期間、出品を禁止すると発表した。マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」同社は2025年10月、不正出品やトラブルの急増、極端な価格の乱高下など、マーケットプレイス内の安心・安全が著しく損なわれる可能性がある商品について、出品禁止などを含む対応を行う新たな対応