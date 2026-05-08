格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の出場選手インタビューが８日、神戸市内のホテルで行われ、ケイティ・ペレス（３２＝米国）と対戦するケイト・ロータス（２８）が必勝を期した。計量を翌日に控えて会見に臨んだケイトは「いつも通りおなかすいたなっていう感じです」と言いつつ笑顔。３月の大島沙緒里戦に続き連戦となるが「前回の試合からわりとすぐなのでモチベーシ