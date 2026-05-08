AOKIが展開する『ORIHICA』は、2012年の発売以来、累計販売枚数157万枚を突破した夏の主力商品「ビズポロ」の新作ラインナップを発表した。「ビズポロ」のラインナップ拡充「ビズポロ」は、ワイシャツと同じ工場で仕立てることで、ポロシャツの快適性とドレスシャツの上品な襟立ちを両立させたアイテム。ジャケットとの相性が良く、ネクタイを締めることも可能なため、クールビズにおける「適度なきちんと感」を求めるビジネスパー