全日本プロレスの春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」の優勝決定戦（１７日、大田区）の記者会見が８日に都内のホテルで行われ、Ａブロックを１位通過した潮崎豪（４４）が悲願の優勝を誓った。５日後楽園大会でタロースとの最終戦を制した潮崎は、決勝トーナメント準決勝でＢブロック２位の菊田円（２６）と激突。「ここに来るまで、自分が思った以上に体がボロボロになった。厳しいブロックを戦い抜いた