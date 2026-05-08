ローソンは4月下旬より、東京都・神奈川県・千葉県・埼⽟県の「ナチュラルローソン」約90店舗にて、「無印良品」商品の販売を順次開始している。(左)ナチュラルローソン店舗、(右)無印良品売場「無印良品」の商品については、2022年より「ローソン」店舗にて順次展開し、全国へと拡大してきたが、「ナチュラルローソン」にて本格導入するのは今回が初。展開する商品は、⾐料雑貨、ヘルス&ビューティー(スキンケア