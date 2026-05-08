5月8日、人気お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のツッコミ・金ちゃん（40）がXを更新。ゴルフ中に撮影した“大物”との2ショットを公開したのだが、その近影に衝撃が広がっている。金ちゃんは投稿で《元木さんとゴルフ！》とのキャプションを添え、青々とした芝の上で撮影した2ショットを公開。隣にいるのは、読売ジャイアンツ一筋で活躍した元プロ野球選手で、現在はタレントとしても活躍する元木大介（54）だ。自撮り用にカメラを