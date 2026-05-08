東京を拠点にジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベル・TREKKIE TRAXが、2026年の幕開けを飾ったシングル「TREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional - Open! feat. なかむらみなみ」のリミックス作品「Open! Remixes」を2026年5月8日（金）にリリースした。本作は、レーベルの中核プロデューサーユニット「TREKKIE TRAX CREW」と、ニューヨークを拠点に世界的な評価を受けるプロデューサー「