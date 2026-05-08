愛知発の5⼈組ラウドパンクバンド・DOPERSが、5⽉22⽇（⾦）にリリースするEP『奪解エモーション』より先⾏シングル「Spark my Life」をALL ACCESS RECORDSより配信開始、同⽇22時よりMVをプレミア公開することを発表した。「Spark my Life」は、2000年代ポップパンクを意識しながらも疾⾛感あふれる楽曲はどこか新しさを感じる仕上がりの楽曲。EP『奪解エモーション』には、2024年9