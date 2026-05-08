8日午後、福岡市東区で、橋の下に置かれていたタイヤなどを焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。 消防によりますと、8日午後1時ごろ、福岡市東区箱崎ふ頭で「煙が上がっている」と通行人から通報がありました。■荒木健太郎記者「現場は、都市高速の橋のすぐ近くで、あたりには焦げ臭いにおいが充満しています。」消防車14台が出動して消火にあたり、火は橋の下に置かれていたタイヤなどを焼いて、およそ