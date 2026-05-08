【これからの見通し】まずは米雇用統計の強弱感をチェック、引き続き中東情勢や介入動向には注意必要 本日は4月米雇用統計が発表される。市場では非農業部門雇用者数が前回の17.8万人から6.5万人前後へ大幅に鈍化すると予想されている。労働市場の軟化が確認されればFRBの利下げ観測からドル売りが加速する。一方、賃金インフレが根強い場合はドル買い再燃の契機となり、まちまちの結果となればマーケットは神経質に乱