ややドル売りの動き、原油先物が軟調で＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ややドル売りの動きが持ち込まれている。NY原油先物が一時94ドル台に軟化し、米10年債利回りが4.37％台に低下したことに反応したもよう。ドル円は156.72付近に安値を更新。ユーロドルは1.1748付近、ポンドドルは1.3590付近に高値を更新している。 USD/JPY156.78EUR/USD1.1745 GBP/USD1.3587