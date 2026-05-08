山形市内で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転したとして、48歳の男が道路交通法違反の疑いで8日、警察に逮捕されました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、山形市に住む無職の男（48）です。警察によりますと、男は5月8日午前4時15分ごろ、山形市大野目四丁目の道路で、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有した状態で、軽乗用車を運転した疑いが持たれています。交通事故の通報を受けて警