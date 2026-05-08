◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ若松尚輝投手、岩田将貴投手▽ヤクルト石井巧内野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス宮国凌空投手▽楽天九谷瑠投手、藤井聖投手▽ロッテ上田希由翔内野手【出場選手登録抹消】なし