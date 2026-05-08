１軍復帰に向けた調整が続いているソフトバンクのリバン・モイネロ投手が８日、みずほペイペイドームでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。笹川、野村、川村、渡辺の４選手と対戦。最初に打席に立った笹川には９球を投げ、バットを２本折るほどの球威があった。実戦登板を想定して３回のインターバルを挟み、１５打席対戦。７９球を投げ、川村のバットもへし折り、球威を見せつけた。安打性は笹川に詰まりながら中前