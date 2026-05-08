5月10日は「母の日」。今回は、日頃お世話になっているお母さんに贈ってよし、子どもと一緒に作ってもよしのステキなレシピをお届けします。 ▼おしゃれ！パリブレスト ホットケーキミックスで簡単に作れるのも嬉しいポイント。リング状に焼いたシュー生地にクリームをはさんだサクふわ食感は、トリコになること間違いなし。 ▼ビジュ抜群！バラのマフィン 薄切りにしてレンジ加熱したりんごを巻いて、バラの花のようにアレン