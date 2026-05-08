先月26日までの1週間で確認されたはしかの感染者数は68人にのぼり、今年に入っての感染者数が400人を超えました。厚生労働省によりますと、はしかの患者は先月26日までの1週間で、全国で68人確認されました。このうち、東京都が53人と大半を占め、大都市圏が多くなっています。また、ことしの累計は436人にのぼり、去年の同じ時期の4.5倍以上と高止まったままです。医師によりますと、「ゴールデンウイーク明けは感染者が増加する