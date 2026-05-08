現役引退を表明した坂本花織選手が8日、所属チームのSNSを通じて感謝をつづりました。シスメックス株式会社は8日、インスタグラムを更新し、坂本選手の直筆のメッセージと写真を投稿。「いつも応援してくださる皆さまへ」とし、「これまで温かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げます。皆さまの応援が私の競技人生を支える大きな力になりました。嬉しい時も悔しい時も、変わらず寄り添っていただいたことに感謝してお