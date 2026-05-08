◇出場選手登録抹消【オリックス】宮国凌空投手【楽天】九谷瑠投手、藤井聖投手【ロッテ】上田希由翔内野手【DeNA】若松尚輝投手、岩田将貴投手【ヤクルト】石井巧内野手◇支配下選手登録【ソフトバンク】藤原大翔投手