歌舞伎俳優の市川染五郎（２１）が８日、東京・日生劇場で主演舞台「ハムレット」（９日〜３０日、同所）囲み取材会に俳優・當真あみ（１９）、石黒賢（６０）、柚香光（３３）らと出席した。シェイクスピア作品で、染五郎は祖父・松本白鸚、父・松本幸四郎に続き、親子三代でハムレットを演じる。恋人・オフィーリア役の當真について「稽古場で甘い物を常に食べていて」と暴露。笑った當真は「お芝居に集中していると時には糖