左足関節脱臼骨折で手術し、入院していたタレントの松本明子（60）が8日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優夫妻がお見舞いに来た際の写真を披露した。松本は、自身の夫で俳優・本宮泰風の兄にあたる原田龍と、その妻でタレント・原田愛夫妻との写真をアップ。「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き出し、「原田龍二さん愛さんさくらちゃん親戚トークで水いらずの楽しい時間、ハワイアンキルトをありがとうござい