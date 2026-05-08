現在、韓国軍に入隊中の男性グループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌについて「軍楽隊への配属を再検討すべき」との要望が寄せられていた件について国防省が「役職維持」と回答したと８日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。チャウヌは今年上旬、２００億ウォン（約２０億円）の脱税疑惑で物議をかもしていた。その後自身のインスタグラムで、税金を全て納付したことを報告している。記事によると