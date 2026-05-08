鹿児島レブナイズは5月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもってフェルナンド・カレロ・ヒルヘッドコーチとの契約が満了になることを発表した。すでに移籍先が決定しているという。 ヒルHCはスペイン出身の52歳。2019－20シーズンに佐賀バルーナーズのアシスタントコーチとしてBリーグのキャリアを始め、バンビシャス奈良、青森ワッツのHCを務めた。2023