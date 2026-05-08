８日の債券市場で、先物中心限月６月限は３営業日ぶりに反落。朝方の売りが一巡したあとは下げ渋る動きとなったが、中東情勢を巡る不透明感などからプラス圏には届かなかった。 ブルームバーグ通信などを通じて「米中央軍は、７日にホルムズ海峡をオマーン湾に向け航行していた海軍駆逐艦へのイランの攻撃に応戦し、背後にある同国の軍事施設を標的に反撃を行った」と伝えられ、時間外取引で米原油先物が