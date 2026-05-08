鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も273回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。273回目の舞台は茨城県と栃木県を走る「真岡鐵道」（もおかてつどう）です。第三セクター鉄道会社で、下館駅（茨城県）〜茂木駅